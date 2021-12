경남 고성군, 내년 어린이집 새내기 입학준비금 지급

[아시아경제 영남취재본부 이세령 수습기자] 경남 고성군이 2022년부터 어린이집에 입소하는 신입 영·유아에게 1인당 입학준비금 8만원을 지원한다.

‘어린이집 입학준비금’은 지역 내 영·유아가 어린이집에 신규 입소할 때 필요한 원복과 체육복, 모자, 가방, 수첩, 이름표, 전자출결 태그 등을 보호자가 구매하는 비용을 실비로 지원하는 사업이다.

군은 사업 추진을 위해 2021년 보건복지부 사회보장제도 신설 협의를 완료하고 2022년 예산에 300명 원아 기준 2400만원을 확보했다.

보호자가 어린이집에 입학준비금 납부 후 어린이집을 통해 환급신청을 하면 된다. 최초 1회만 지급되므로 다른 어린이집으로 옮겨 재입소해도 추가 지급은 되지 않는다.

군은 새로 입소할 영·유아를 둔 학부모가 빠짐없이 신청할 수 있도록 적극적인 홍보를 이어갈 계획이다.

군 관계자는 “부모의 경제적 부담을 덜고자 마련했다”며 “원아의 공평한 교육 출발선을 보장하고 무상보육을 실현해 보육 서비스의 질이 높아질 것으로 기대한다”라고 말했다.

