▶김현수씨 별세, 박진용(금호석유화학그룹 기획조정본부 전무) 빙부상 = 30일 광양장례식장(061-761-5500, 전남 광양시 광양읍 해광로897) 특실, 발인 2022년 1월 1일

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.