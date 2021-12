◇승진

▶불산시미디아청호정수설비유한회사 부사장 이경원

▶엠씨엠 전무이사 노판옥

▶마이크로필터 전무이사 최세용

▶청호나이스 상무이사 이경원 ▶청호나이스 상무이사 김성태

김철현 기자 kch@asiae.co.kr