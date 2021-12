울산서 새해부터 아기 낳으면 매월 ‘영아수당’ 30만원 받는다

울산시, 양육부담 경감 위해 총 134억원 투입

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 새해부터 울산에서 0~1세 영아가 있는 가정은 매월 30만원씩 지원받는다.

울산시는 2022년 출생하는 영아를 둔 양육 가정에 월 30만원씩 총 134억원의 예산을 투입한다고 31일 밝혔다.

영아수당은 아동 양육에 대해 국가와 사회가 책임을 더하고 출산 가정의 초기 양육 부담을 줄이고자 시행하는 사업이다.

기존 양육수당(0세 20만원, 1세 15만원)을 통합해 0~1세 30만원을 수당으로 지급한다.

가정양육 시 소득과 상관없이 지원한다. 오는 2025년까지 월 50만원까지 단계적으로 확대할 계획이다.

다만 종일제 아이돌봄 서비스를 이용하거나 어린이집 이용 시에는 바우처 형태로 지원되며, 중복 지원은 없다.

2022년 1월부터 복지로 웹사이트와 정부24 누리집을 통해 온라인으로 접수하거나, 거주지의 읍면동 행정복지센터를 통해 방문 신청이 가능하다. 수당 지급은 출생일을 포함해 60일 이내 신청 시 출생한 달부터 소급해서 수당을 지원한다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr