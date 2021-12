이재명 “부동산 공급, 경인선 지하화, 성남·김포공항 이전 검토”(종합)

[아시아경제 구채은 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 부동산 공급을 위한 신규 택지 개발과 관련해 "경인선과 (지하철) 1호선, 고속도로 등의 지하화를 통해 지상 부지를 공급하고, 용산 부지 일부 또는 성남·김포공항을 검토해보자는 단계"라고 했다.

이 후보는 이날(30일) MBC '뉴스데스크'에 출연해 주택 공급 계획이 어느 정도로 마련 되었냐는 질문에 대해 "저희는 공급 물량이 충분히 확보된다면 순위를 좀 정해서 강도를 조절할 생각"이라면서 이같이 말했다.

이 후보는 또 "제가 최근에 (부동산 정책과 관련해) 많은 세부적인 변화를 만들어냈다"며 "예를 들면 공급을 늘려야 한다고 하면 서울의 재개발·재건축에 있어서 층수 규제나 용적률 규제를 완화해서, 추가되는 부분의 일부는 공공이 환수해 공공주택으로 공급하는 방안으로 공급량을 늘리는 식"이라고 설명했다.

그러면서 "신규택지 발굴에는 시간이 많이 걸리니까 기존 다주택자들이 가지고 있는 매물을 내놓게 하면 즉시 공급되니 양도세 중과를 일시적으로 완화해서 탈출할 기회를 주자는 것"이라고 부연했다.

고위공직자범죄수사처(공수처)의 통신 조회 논란과 관련해 "공수처는 자기가 관할하는 사안에 대해서 수사 기초 자료를 법에 따라 수집했을 것으로 보인다"며 "그걸 사찰로 본다면 윤석열 검찰이 했던 연간 수백만 건의 통신자료 조회는 어떻게 설명할지 잘 모르겠다"고 답했다.

윤석열 국민의힘 대선 후보에 대해서는 "똑같은 내용이라도 전혀 다른 방식으로 전달할 수 있는데 그런 분노의 언어, 폭력적 언어를 사용하게 되면 본인에게도 도움이 되지 않을 것"이라고 했다. 윤 후보가 당선시 청와대 제2부속실을 폐지하겠다고 공약한 것과 관련해서는 "내가 장을 담글 실력이 없다고 해도 다른 사람이 담글 수 있기 때문에 장독대는 남겨둬야 한다"며 "제도와 사람의 문제를 구분하지 못하시는 것 같다. 좀 위험하다"고 평가했다.

당선 시 아들과 함께 청와대에서 거주할 것이냐는 질문에는 "깊이 생각은 안 해봤다"면서도 "나이도 곧 서른이 넘어가기 때문에 스스로 책임지는 길을 좀 찾아보는 게 어떨까 하는 생각이 든다"고 했다.

