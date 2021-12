◇ 고위공무원 가급

▲부산지방국세청장 노정석

◇ 고위공무원 나급

▲인천지방국세청장 이현규 ▲대구지방국세청장 김태호 ▲국세청 기획조정관 정재수 ▲국세청 전산정보관리관 윤영석 ▲국세청 개인납세국장 최재봉 ▲국세청 법인납세국장 김진현 ▲국세청 소득지원국장 장일현 ▲국세청 소득자료관리준비단장 박해영 ▲서울지방국세청 성실납세지원국장 박종희 ▲서울지방국세청 송무국장 이경열 ▲서울지방국세청 조사2국장 이동운 ▲서울지방국세청 조사3국장 김진호 ▲중부지방국세청 성실납세지원국장 김국현 ▲중부지방국세청 조사1국장 민주원 ▲중부지방국세청 조사2국장 백승훈 ▲중부지방국세청 조사3국장 김지훈 ▲부산지방국세청 조사1국장 이승수 ▲부산지방국세청 조사2국장 김대원 ▲국세청 김재웅 ▲국세청 이성진 ▲중부지방국세청 징세송무국장 심욱기 ▲국세청(헌법재판소) 오상훈