◇국실장 전보(39명)

기획조정국장 김정태(現자산운용검사국장)

인적자원개발실 국장 차수환(現생명보험검사국장)

글로벌금융국장 겸 금융중심지지원센터 부센터장 박지선(現공보실 국장)

비서실장 박상원(現은행리스크업무실장)

안전관리실장 권혁철(現안전계획실장)

감독총괄국장 김병칠(現디지털금융감독국장)

감독조정국장 이창운(現비서실장)

제재심의국장 최인호(現금융그룹감독실장)

디지털금융혁신국장 김용태(現국제국장 겸금융중심지지원센터 부센터장)

IT검사국장 장성옥(現정보화전략국장)

생명보험검사국장 김범준(現금융소비자보호총괄국장)

손해보험검사국장 서정보(現분쟁조정2국장)

보험영업검사실장 김금태(現연금감독실장)

보험리스크제도실장 이상아(現금융상품심사국장)

은행감독국장 강선남(現특수은행검사국장)

일반은행검사국장 양진호(現여신금융감독국장)

특수은행검사국장 김학문(現포용금융실장)

저축은행감독국장 정용걸(現여신금융검사국장)

여신금융감독국장 김준환(現거시건전성감독국장)

상호금융국장 권화종(現상호금융감독실장)

저축은행검사국장 이길성(現자금세탁방지실장)

자본시장감독국장 이주현(現자산운용감독국장)

기업공시국장 박종길(現금융상품분석국장)

조사기획국장 김봉한(現대구경북지원장)

자본시장특별사법경찰 실장 김충우(現조사기획국장)

회계심사국장 박형준(現회계관리국장)

회계조사국장 최광식(現특별조사국장)

금융소비자보호총괄국장 조성민(現신용감독국장)

금융상품분석국장 이영로(現금융교육국장)

금융상품심사국장 윤영준(現보험리스크제도실장)

부산울산지원장 박봉호(現자본시장조사국장)

대구경북지원장 박광우(現저축은행감독국장)

대전충남지원장 김재경(現분쟁조정3국장)

인천지원장 구원호(現강릉지원장)

제주지원장 박진해(現보험영업검사실장)

전북지원장 조정석(現프랑크푸르트사무소장)

충북지원장 장동민(現보험사기대응단 실장)

강릉지원장 김경영(現인천지원장)

동경사무소장 민경찬(現공시심사실장)

◇국실장 직위부여(31명)

총무국장 김범수(現금융상품분석국 부국장)

공보실 국장 이현석(現대구광역시청 파견)

정보화전략국장 류명하(現충청북도청 파견)

법무실 국장 서재완(現자산운용감독국 부국장)

금융데이터실장 정우현(現국제금융센터 파견)

자금세탁방지실장 이 훈(現전라북도청 파견)

금융그룹감독실장 김재호(現한국은행 파견)

감찰실 국장 이승우(現한국거래소 파견)

신용감독국장 박충현(現강원도청 파견)

은행리스크업무실장 임종건(現은행리스크업무실 부국장)

여신금융검사국장 최길성(現예금보험공사 파견)

자산운용감독국장 박재흥(現경기도청 파견)

금융투자검사국장 조 철(現전문사모운용사전담검사단장)

자산운용검사국장 김명철(現전라남도청 파견)

공시심사실장 황선오(現충청남도청 파견)

자본시장조사국장 안승근(現한국금융투자협회 파견)

특별조사국장 고영집(現기업공시국 부국장)

회계관리국장 김철호(現회계심사국 부국장)

감사인감리실장 황인협(現회계조사국 부국장)

연금감독실장 박종각(現부산광역시청 파견)

금융교육국장 구본경(現보험개발원 파견)

포용금융실장 김시일(現특수은행검사국 부국장)

분쟁조정2국장 이무열(現생명보험검사국 부국장)

분쟁조정3국장 윤덕진(現경상북도청 파견)

불법금융대응단 국장 박중수(現보험영업검사실 부국장)

보험사기대응단 실장 박동원(現서울특별시청 파견)

감사실 국장 김성우(現인적자원개발실)

광주전남지원장 김태성(現인적자원개발실)

경남지원장 민동휘(現대전광역시청 파견)

강원지원장 김태호(現경상남도청 파견)

프랑크푸르트사무소장 채문석(現제재심의국 부국장)

◇국실장 유임(9명)

보험감독국장 양해환

외환감독국장 엄일용

금융민원총괄국장 박종수

분쟁조정1국장 유창민

신속민원처리센터 국장 홍장희

뉴욕사무소장 송평순

런던사무소장 장경운

북경사무소장 김일태

하노이사무소장 임춘하

