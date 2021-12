하이투자증권, 신임 홍원식 대표 선임

[아시아경제 박지환 기자] 하이투자증권은 신임 홍원식 대표의 선임 절차를 마무리했다고 30일 밝혔다.

하이투자증권은 이날 오전 9시 서울 은행회관 국제회의실에서 임시주주총회를 개최하고 신임 사내이사로 홍원식 이사를 선임했다. 임기는 2024년 3월 정기주주총회까지다.

홍원식 대표는 앞서 DGB금융지주 그룹 임원 후보 추천위원회에서 하이투자증권 대표이사 후보자로 추천을 받았다. 자격요건 등을 검증 후 지난 9일 하이투자증권 임원 후보 추천 위원회에서 최고 경영자 후보자로 최종 추천됐다.

홍원식 대표는 1964년생으로 고려대학교 법학과를 졸업하고, 카네기멜론대학교에서 경영학 석사를 취득했다. 현 금융감독원의 전신인 증권감독국 국제업무국 및 LG투자증권 국제금융팀 등을 거쳐 2008년 9월부터 이트레이드증권 전략경영실 전무, 경영인프라 총괄을 지냈다. 2013년부터 2019년까지 6년간 이베스트투자증권 대표를 역임했다.

