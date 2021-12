충남, 수출액 ‘첫’ 1000억달러 눈앞

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남도가 올해 누계 수출액 1000억달러 돌파를 눈앞에 뒀다.

30일 도에 따르면 지역 기업이 지난달 말까지 달성한 수출총액은 939억7800만달러로 집계된다. 이는 경기도 1249억달러에 이은 전국 두 번째 규모로 전년(715억1800만달러)대비 지역 수출총액은 31.4% 증가한 것으로 조사된다.

특히 1월~11월 누계 수출액으로는 역대 1위며 한 해 동안 수출액이 가장 많았던 2018년(919억6800만달러)보다 많고 11월 당월 수출액(99억6500만달러)만으로도 종전 최고액인 2018년 11월(76억달러)보다 압도적으로 우위에 있다.

현재 추세대로라면 충남은 이달 31일까지 누계 수출액 1000억달러를 넘어설 것으로 도는 기대한다.

지난달까지 품목별 수출액은 ▲반도체 429억200만달러 ▲평판디스플레이 및 센서 107억5800만달러 ▲컴퓨터 97억1700만달러 ▲석유제품 63억6800만달러 ▲합성수지 24억4500만달러 ▲자동차 부품 16억1900만달러 ▲건전지 및 축전지 13억9300만달러 등으로 세분된다.

충남의 수출효자 품목으로 꼽히는 반도체의 경우 올해 인공지능·자율주행차·빅데이터 확대와 모바일 수요 강세, 파운드리 업황 호조세로 강세를 보였다.

디스플레이는 OLED TV 시장 확대, 모바일용 OLED와 저전력 디스플레이 수요 확대로 12개월 연속 수출 증가를 기록했고 컴퓨터는 데이터 사용량 증가에 따른 SSD 탑재 수요 증가, 데이터센터 투자 재개 영향으로 역대 최고점을 찍었다.

국가별 수출액 및 전년동기 대비 증가율은 ▲중국 242억9200만달러(18.1%↑) ▲베트남 177억5000만달러(27.3%↑) ▲미국 102억300만달러(40.7%↑) ▲일본 25억6800만달러(40.2%↑) ▲인도 18억8800만달러(42.7%↑) 등으로 집계됐다.

중국은 반도체, 석유화학 등의 품목이 선전하면서 11개월 연속 두 자릿수 수출 증가율을 기록했고 인도는 석유화학과 철강 등 품목이 선전해 10개월 연속 수출 증가추이를 나타냈다.

충남지역의 올해 수입액은 333억8500만달러로 전년대비 239억8800만달러보다 39.2% 늘었다.

수출과 수입 현황을 반영한 충남의 무역수지 흑자는 605억9300만달러로 전국 1위를 유지했다.

홍만표 도 국제통상과장은 “코로나19 등 대내외적 어려움 속에서도 사상 최고 기록의 수출 성과를 올렸다는 점에서 의미가 크다”며 “우엇보다 올해 충남의 무역수지 흑자액은 전국 무역수지 흑자액보다 2배 이상 커, 국내 무역흑자를 충남이 견인하고 있음을 방증했다”고 말했다.

