'귀문' 벤쿠버아시안영화제 관객상 수상

[아시아경제 이이슬 기자] 영화 '귀문'이 벤쿠버아시안영화제에서 관객상을 수상했다.

30일 CJ CGV에 따르면, 한국 영화 최초로 2D·ScreenX·4DX 버전 동시 촬영·제작된 '귀문'(감독 심덕근)이 지난 11월 제25회 벤쿠버아시안영화제에서 관객상을 받았다.

'귀문'은 1990년 집단 살인 사건이 발생한 이후 폐쇄된 귀사리 수련원에 무당의 피가 흐르는 심령연구소 소장과 호기심 많은 대학생들이 발을 들이며 벌어지는 극강의 공포를 그린 영화로, 배우 김강우, 김소혜, 이정형 등이 출연한다.

밴쿠버아시안영화제는 캐나다 브리티시 컬럼비아 지역에서 개최되는 영화 축제로, 캐나다 내 아시아 영화제 중 가장 오래된 역사를 자랑, 관객들에게 아시아 영화를 널리 소개하며 위상을 높인다.

'귀문'은 제25회 밴쿠버 아시안 영화제 특별 프로그램 섹션인 '스크린X 스포트라이트(ScreenX Spotlight)' 섹션 초청과 함께 특별 폐막작(Special Closing Film)으로도 선정되어 관심을 받았다.

관객상(People’s Choice Overall Feature Film Award)은 영화제 기간 동안 가장 재미있게 본 영화에 관객들이 직접 투표하는 방식으로 선정됐으며, '해치지않아' '클로젯'등 앞서 초청된 한국 상업영화 중 최초 쾌거다.

'가장 영향력 있는 TV 시리즈(Most Impactful TV Series)'에는 넷플릭스 오리지널 '오징어 게임'이 선정됐다.

