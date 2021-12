S&P500 또 사상최고‥삼성 피인수설 바이오젠 9% ↑

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 20201년 거래 마감을 앞두고 뉴욕 증시에 훈풍이 불고 있다. S&P500 지수는 올해 70번째 사상 최고를 기록했다. 나스닥이 소폭 하락했지만 낙폭은 크지 않았다.

29일(현지시간) 다우존스30산업평균지수는 90.42포인트(0.25%) 오른 3만6488.63에, S&P500지수는 6.71포인트(0.14%) 상승한 4793.06에, 나스닥 지수는 15.51포인트(0.10%) 하락한 1만5766.22로 거래를 마쳤다.

다우지수는 6거래일 연속 상승에 성공하며 최근 증시 흐름이 경기민감주로 넘어오고 있음을 시사했다.

이날 미국 10년물 국채금리가 1.55%까지 상승하면서 기술주들은 상승에 제동이 걸렸다. 10년물 국채금리는 오미크론 변이 발생 이후 가장 높은 수준으로 상승했다.

오미크론 변이가 시장에 미치는 영향이 크지 않다는 평가가 국채값 하락을 유도한 것으로 풀이됐다. 국채금리 상승은 국채값 하락을 뜻한다. 조기 금리 인상 가능성이 늘어난 것도 국채금리 상승을 견인한 요인으로 파악된다.

코로나19 확진 급증으로 운항 중단 조처가 내려질 수 있다는 우려에 크루즈 선사인 카니발, 노르웨이지안 크루즈의 주가가 각각 0.5%와 1.5%가량 하락했다. 델타, 유나이티드 등 항공사 주가도 약세였다.

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 10억2000만달러 규모의 테슬라 주식을 매각해 10% 지분 매각을 거의 마무리했지만 테슬라 주가는 0.2%가량 하락했다.

시가총액 3조달러를 앞둔 애플은 보합권에서 거래를 마쳤다. 최근 강세를 보였던 반도체 주 AMD와 엔비디아도 약세였다.

제약사 바이오젠은 삼성 인수설 보도 이후 9%나 올랐다. 바이오젠 주가 급등은 의료 제약 분야 업종 전반의 상승을 견인했다.

알리바바는 SNS 업체 웨이보 지분 매각 협상을 하고 있다는 소식이 전해진 후 2% 하락 마감했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr