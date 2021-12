광주북구, 마을버스 788번 신설 31일부터 운행

남부대시립국제수영장 ~ 시화문화마을문화관까지 총 18.5km 구간 운행



대중교통 사각지대 해소, 통학여건 개선 기대

[아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 광주시 북구는 오는 31일부터 마을버스 788번 운행을 개시한다고 29일 밝혔다.

기존에 마을버스 777번 1개 노선을 운영하고 있는 북구는 올해 대중교통 사각지대 해소와 학생들의 통학 편의 증진을 위해 마을버스 2개 노선을 추가로 신설했다.

노선은 주민 의견수렴, 연구용역, 권역별 공청회, 관계기관 협의 등을 거쳐 지난 7월 최종 확정됐다.

788번은 남부대시립국제수영장(기점) ~ 첨단교통공원 ~ 양지초교 ~ 북부경찰서 ~ 말바우시장(서) ~ 시화문화마을문화관(종점)까지 총 18.5km 구간이며 정류소는 47개이다.

799번은 살레시오고(기점) ~ 양산타운 ~ 연제주공아파트 ~ 운암산코오롱하늘채아파트 ~ 시청 ~ 상무역 ~ 김대중컨벤션센터역(종점)까지 총 22km 구간이며 정류소는 44개이다.

788번 운행은 첫차 출발 시간 오전 6시 10분, 마지막 차는 9시 30분이고 운행 간격은 25분 내외로 25인승 버스가 노선에 투입되며 요금과 환승 체계는 시내버스와 같다.

799번은 정류소 설치 등 제반 시설 완비 후 내년 2월 중 운행될 예정이다.

문인 청장은 “이번에 마을버스 2개 노선이 추가로 신설됨에 따라 각화·두암·양산··건국동 지역 주민들의 대중교통 이용 편의가 높아지고 통학 여건도 더욱 좋아질 것으로 기대하고 있다”며 “앞으로도 지역 실정에 맞는 대중교통 이용 환경 조성에 노력하겠다”고 말했다.

한편, 개통식은 오는 30일 오후 3시 시화문화마을문화관 주차장에서 열릴 예정이다.

호남취재본부 김육봉 기자 bong2910@asiae.co.kr

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr