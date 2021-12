中 압박에도 대만인 60% "단교 도미노 우려 안해"

대만인 3명 중 1명 "외교적 고립 걱정"

[아시아경제 조현의 기자] 중남미 니카라과가 최근 대만과의 단교를 선언한 가운데 대만인 5명 중 3명 이상은 '단교 도미노'를 우려하지 않는 것으로 나타났다.

29일 자유시보 등 현지 언론에 따르면 대만 민의기금회(TPOF)는 전날 '2021년 4개 국민투표 이후 대만 여론의 새로운 추세'에 관한 최신 여론조사에서 이같이 조사됐다고 밝혔다.

민의기금회가 지난 20~21일 만 18세 이상 성인 1069명을 대상으로 유선 전화로 실시한 여론조사 결과 응답자 60.1%는 대만의 수교국이 점차 감소하는 것을 걱정하지 않는 것으로 나타났다.

수교국 감소를 우려하지 않는다는 응답 비율은 2017년(47.6%), 2019년 (52.9%)에 이어 이번 조사까지 꾸준히 증가했다. 반면 수교국 감소를 우려한다는 비율은 2017년(46.6%) 이후 계속 감소해 이번 조사에서는 32.5%에 그쳤다.

기금회는 "대만인 대부분이 수교국의 감소 추세와 단교의 중복적 발생에 익숙해지고 있다는 점을 보여준다"고 분석했다.

다만 대만인 3명 중 1명은 대만의 외교적 고립을 우려하고 있는 것으로 나타났다. 대만의 수교국은 마잉주 국민당 정권 시절 22개국을 유지했으나 2016년 대만 독립 성향의 차이잉원 민진당 정권이 들어선 후 8개국이 대만과의 단교를 선언하고 중국과 손을 잡았다.

대만의 수교국은 대부분 중남미, 카리브해, 남태평양 지역에 있는 약소국이다. 중국은 이들 국가에 원조를 약속하는 방식으로 대만과의 단교를 부추기고 있다.

민진당 정부의 양안(중국과 대만) 관계 처리 방식에 대해 대만인 44%가 만족한다고 밝힌 반면 43.3%는 만족하지 않는다고 답했다. 기금회는 "정부의 처리 방식에 대해 의견이 심각하게 양분화된 것"이라며 "새로운 경고 메시지로 눈여겨볼 만하다"고 했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr