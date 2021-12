던킨, 새해 호랑이 기운 가득…‘콘푸로스트 시리얼 도넛’ 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 던킨은 2022년 검은 호랑이의 해 ‘임인년(壬寅年)’을 맞아 ‘흑호’의 기운을 담은 새해 첫 도넛을 출시한다고 29일 밝혔다.

신제품은 켈로그와의 협업으로 탄생한 ‘콘푸로스트 시리얼 도넛’과 ‘켈로그 쿨라타’ 음료다.

콘푸로스트 시리얼 도넛은 최근 온라인에서 화제가 된 도넛 위에 과자를 꽂아 먹는 이색 레시피를 던킨만의 스타일로 재현한 제품이다. ‘우유에 타 먹는 시리얼’ 콘셉트를 더해 우유와 함께 즐기는 시리얼의 달콤하고 고소한 맛을 도넛으로 완성했다.

콘푸로스트 도넛은 총 3종으로 구성됐다. 부드러운 도넛과 콘푸로스트 시리얼이 입에서 바삭하게 씹히면서, 달콤한 필링까지 맛의 3단 변화를 느낄 수 있다. 우유 반죽으로 만든 우유도넛 위에 화이트 코팅을 입히고, 바삭한 콘푸로스트를 듬뿍 토핑한 ‘켈로그 우유도넛’, 도넛 속에 바바리안 필링을 듬뿍 넣고 다크 초코와 초코 코팅된 콘푸로스트를 올려 달콤한 맛을 살린 ‘켈로그 초코 바바리안’으로 만나볼 수 있다.

던킨은 달콤한 바닐라 베이스 음료 위에 켈로그 콘푸로스트가 가득 올라가 던킨 쿨라타의 달콤한 맛과 콘프로스트의 고소한 맛을 함께 맛 볼 수 있는 ‘켈로그 쿨라타’도 함께 출시한다. 시리얼을 먹고 남은 우유 국물의 맛이 가장 맛있다는 소비자 의견에서 아이디어를 얻어 탄생한 제품이다.

1월 던킨의 모든 신제품은 콘푸로스트의 대표 마스코트 ‘토니’ 캐릭터를 적용한 패키지와 함께 만나볼 수 있다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr