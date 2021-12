NCT 콘서트 실황 대형 스크린에서 만난다

CGV 다음 달 '비욘드 라이브 더무비 : NCT 레조넌스' 개봉

그룹 NCT U와 NCT DREAM, NCT 127의 콘서트 실황을 한데 모은 영화가 대형 스크린에 걸린다. 다음 달 12일 개봉하는 '비욘드 라이브 더무비 : NCT 레조넌스'다. CGV는 지난해 12월 비욘드 라이브로 진행된 'NCT: 레조넌스 글로벌 웨이브' 공연 실황을 영화로 제작했다고 29일 전했다. 러닝타임 약 2시간 동안 스물일곱 곡의 무대를 펼친다. 'BOSS', 'Baby Don’t Stop', '피아노', 'From Home', '영웅', 'RESONANC' 등이다. 조진호 CGV 콘텐츠기획 담당은 "웅장한 무대 세트와 증강현실(AR)을 결합한 연출, 비하인드 영상 등 풍성한 볼거리를 담았다"고 했다.

CGV는 개봉을 기념해 다양한 이벤트를 진행한다. 개봉 주 관객에게 A3 포스터를 증정하고, 개봉 2주차 관객에게 NCT의 모습이 담긴 서포티켓을 준다. 관람권 가격은 1만5000원이다. 용산아이파크몰, 왕십리, 영등포, 인천, 수원, 대전, 센텀시티, 울산삼산, 광주터미널 등 서른 지점에서 상영한다. 예매 창구는 다음 달 5일 열린다. 자세한 내용은 CGV 모바일 앱 또는 홈페이지 참조.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr