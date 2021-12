"한국 싫다"...조선인 마을 우토로 지구에 불 지른 日 남성 기소

'우토로평화기념관' 전시용 자료 약 50점 소실

시민단체 "증오범죄, 개인뿐 아니라 사회에도 위험"

[아시아경제 김서현 기자] 일본 교토에 있는 조선인 마을 우토로 지구에 불을 지른 혐의로 체포된 남성이 재판에 넘겨졌다.

27일 교도통신에 따르면 교토지검은 우토로 지구의 주택에 불을 낸 아리모토 쇼고(22)를 비현주건조물 등 방화 혐의로 기소했다. 그는 경찰 조사에서 불을 지른 이유와 관련해 "한국이 싫었다"고 진술을 한 것으로 전해졌다.

우토로는 태평양전쟁 당시 일제가 비행장 건설을 위해 동원했던 조선인 노동자들이 모여 지내면서 집단거주지가 형성된 장소다.

아리모토는 지난 8월30일 오후 4시 10분쯤 교토부 우지시 우토로 지구의 빈 주택 마루에 불을 붙인 혐의를 받고 있다. 그가 낸 불로 인해 우토로 마을 가옥과 창고 등 건물 7채가 소실됐다.

특히 이 불로 재일교포 등으로 구성된 '우토로민간기금재단'이 '우토로평화기념관' 전시용으로 보관 중이던 세움 간판 등 귀중한 자료 약 50점이 사라진 것으로 전해졌다.

우토로평화기념관은 일제 강점기의 재일조선인 역사를 보여주기 위한 목적으로 지어졌으며, 연면적 450㎡, 지상 3층 규모로 내년 4월 개관할 예정이다.

한편 아리모토는 우토로 방화 한달여 전인 지난 7월24일에도 재일본대한민국민단(민단) 아이치 본부 건물 등에 불을 지른 것으로 드러났다. 이 사건과 관련해선 올해 10월 아이치현 경찰에 체포된 뒤 나고야지검에 의해 지난달 건조물 손괴 등 혐의로 기소됐다.

이에 재일 한인에 대한 증오범죄를 막고, 이러한 측면에서 처벌이 이뤄져야 한다는 목소리도 나온다. 시민단체 '교토부·교토시에 유효한 헤이트스피치 대책의 추진을 요구하는 모임'은 성명문을 내 "증오범죄는 개인뿐 아니라 사회에도 위험한 범죄"라며 수사 결과 차별적인 동기에 의한 범행이었을 경우 양형 판단에 고려해야 하며, 행정적으로도 차별 선동에 적극적으로 대응해야 한다고 촉구했다.

김서현 기자 ssn3592@asiae.co.kr