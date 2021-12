LG전자, MZ세대 사로잡은 무인매장 10곳 추가

기존 9곳에서 19곳으로 확대

평일과 주말 모두 오후 8시30분부터 자정까지 운영

누적방문객 6000여명 중 20~30대가 약 70%

[아시아경제 김흥순 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 138,500 전일대비 500 등락률 +0.36% 거래량 531,434 전일가 138,000 2021.12.29 10:41 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자 한종희·경계현, 나란히 공학한림원 정회원 선정"내년 전 세계 올레드 TV 출하량 800만대"[재계 미래로 뛴다⑤] 모바일 접고 'AI·로봇'에 미래 걸었다 close 는 야간 시간대에 운영하는 LG베스트샵 무인매장을 기존 9곳에서 19곳으로 확대한다고 29일 밝혔다.

추가된 매장은 서울 강동본점을 비롯해 인천 청라점, 경기 평촌본점과 운정점, 충북 남청주본점, 전북 전주본점, 광주 서광주본점, 경북 구미본점, 경남 상남본점, 울산 울산본점 등 총 10곳이다.

무인매장은 직원들이 퇴근한 이후인 오후 8시30분부터 자정까지 평일은 물론 주말에도 운영된다. 고객은 무인매장 입구에서 본인 인증을 거친 뒤 매장에 들어가 자유롭게 제품을 체험하면 된다. 매장 곳곳에 설치된 키오스크를 통해 제품 정보를 확인할 수 있다. 또 제품 가격표의 QR코드를 이용하면 LG전자 홈페이지나 모바일애플리케이션 'LGE.COM'에 접속해 제품 구매도 가능하다.

앞서 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 138,500 전일대비 500 등락률 +0.36% 거래량 531,434 전일가 138,000 2021.12.29 10:41 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자 한종희·경계현, 나란히 공학한림원 정회원 선정"내년 전 세계 올레드 TV 출하량 800만대"[재계 미래로 뛴다⑤] 모바일 접고 'AI·로봇'에 미래 걸었다 close 는 지난 5월 국내 가전회사 가운데 처음으로 서울을 비롯해 인천, 경기, 부산 등 4개 지역에 모두 9곳의 무인매장을 열었다. LG전자에 따르면 지난달까지 누적방문객은 6000여명으로 방문객 가운데 MZ세대(밀레니얼+Z세대)인 20대와 30대가 약 70%를 차지했다. MZ세대가 무인매장을 찾는 것은 부담 없이 자유롭게 제품을 체험해 볼 수 있기 때문으로 분석된다고 회사 측은 설명했다. 또 일부 방문객을 대상으로 조사한 결과에 따르면 80%가 넘는 고객이 무인매장을 다시 방문하겠다는 의사를 밝혔다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 138,500 전일대비 500 등락률 +0.36% 거래량 531,434 전일가 138,000 2021.12.29 10:41 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자 한종희·경계현, 나란히 공학한림원 정회원 선정"내년 전 세계 올레드 TV 출하량 800만대"[재계 미래로 뛴다⑤] 모바일 접고 'AI·로봇'에 미래 걸었다 close 는 내년 상반기 중 무인매장을 총 30곳까지 확대할 계획이다. 무인매장의 운영 결과와 고객 반응 등을 분석해 매장 내 이용 편의성도 개선해 나갈 방침이다.

오승진 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 138,500 전일대비 500 등락률 +0.36% 거래량 531,434 전일가 138,000 2021.12.29 10:41 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자 한종희·경계현, 나란히 공학한림원 정회원 선정"내년 전 세계 올레드 TV 출하량 800만대"[재계 미래로 뛴다⑤] 모바일 접고 'AI·로봇'에 미래 걸었다 close 한국영업본부 한국전략담당은 "코로나19로 언택트(비대면) 경험을 선호하는 고객이 늘고 있다"며 "고객에 대한 깊은 이해와 공감을 바탕으로 무인매장을 지속 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr