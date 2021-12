오병권 권한대행 '수도권 공동대응상황실' 찾아 직원들 격려

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 오병권 경기도지사 권한대행이 28일 수도권 코로나19 환자 병상 배정 업무 등을 수행하는 '수도권 공동대응상황실'을 방문해 직원들을 격려했다.

서울 국립중앙의료원 내 수도권 공동대응상황실을 찾은 오병권 권한대행은 "코로나19 환자분들을 위해 병상 한 곳 한 곳을 더 확보하고자 애쓰는 여러분들의 노고에 감사드린다"며 "이제는 의료자원의 효율성과 함께 지속 가능한 의료체계를 구축하는 것이 시급한 과제"라고 강조했다.

이어 "31개 시군 모두 재택치료 추진단 구성을 완료한 경기도는 계속해서 재택치료 관리역량을 강화하겠다"고 덧붙였다.

수도권 공동대응상황실은 코로나19 환자 발생 시 행정구역 경계로 인한 의료공백을 방지하고 한정된 자원의 효율적 활용을 위해 구축한 수도권 의료자원 공동 활용체계의 핵심이다.

경기도에서 파견된 30여명을 비롯해 정부, 의료진 등 240여명이 환자 분류, 병상 배정, 전원(轉院) 지원 등을 수행하고 있다.

오병권 권한대행은 앞서 지난 21일 평택 생활치료센터, 지난 23일 재택치료 관리의료기관이자 외래진료센터가 설치된 경기도의료원 이천병원 등을 찾아 코로나19 대응 상황을 점검했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr