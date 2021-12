뜯어고쳐 ‘부산 미래학교’ 만드는 데 1조5000억원 … 초대형 민간 투자도 시작됐다

부산교육청 28일 그린스마트미래학교 BTL사업 고시



구포초·금사초, 부민초·봉래초 ‘번들링’ 단위사업 추진

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 40년 넘은 노후 학교를 민간이 투자해 미래형 시설로 바꾸는 새로운 사업이 닻을 올렸다.

부산시교육청은 2021년 그린스마트미래학교 사업대상 학교인 초등학교 4곳에 대한 임대형 민간투자사업(BTL) 지정과 시설사업기본계획을 28일 고시했다.

그린스마트미래학교는 한국형 뉴딜사업의 대표과제 중 하나로 40년 이상 지나 낡은 학교시설을 미래형 학교시설로 전환하는 중장기 국책 사업이다.

지금까지 일반적인 학교 개축사업과는 다르다. 학생과 학부모, 교직원 등 학교사용자가 설계에 참여해 사용자 중심의 창의적인 학교 공간을 조성하는 것이 특징이다.

부산시교육청은 올해부터 5년간 총 98개 학교를 대상으로 예산 1조5648억원을 들여 그린스마트미래학교 사업을 추진한다. 교육부 정책에 따라 이들 학교 중 25%는 임대형 민간투자사업(BTL) 방식으로 추진할 예정이다.

BTL은 민간자본을 투입해 학교건물을 건설한 후 준공과 동시에 교육청으로 소유권을 이전하는 대신 교육청이 민간사업자에게 20년간 임대료를 지급하는 방식이다.

그린스마트미래학교 사업에 이 BTL방식을 병행 추진하는 것은 민간자본의 도움을 받아 적기에 미래교육 환경을 조성하기 위해서이다.

이번 고시는 부산지역 그린스마트미래학교 대상 98개 학교 중 구포초, 금사초, 부민초, 봉래초 등 4개 학교에 대한 내용이다.

이들 학교 사업은 ‘구포초·금사초’, ‘부민초·봉래초’등 2개의 단위사업으로 묶어 추진하는 번들링 발주 방식으로 진행된다.

공사의 경제성과 학교시설 관리 운영의 효율성 등 효과적인 그린스마트미래학교 사업을 추진하기 위해서다.

사업비는 구포초와 금사초 개축 사업에 499억원, 부민초와 봉래초 개축·리모델링 사업에 413억원이다.

부산시교육청은 내년 상반기 우선협상대상자를 지정해 협상을 완료한 후 실시협약을 체결할 계획이다. 또 사업시행자 지정, 실시계획 승인 등 절차를 거쳐 2023년 초 착공할 계획이다.

이번 BTL사업 평가 기준에는 지역 중소업체의 참여 유도와 지역 경제 활성화를 위해 지역 중소업체 항목을 신설했다.

지역 중소업체의 시공비율이 49% 이상, 출자비율이 20% 이상이면 각각 해당 항목에 만점인 10점을 부여한다.

김석준 교육감은 “4차 산업혁명과 코로나19 등 급변하는 교육환경에 능동적으로 대처하고 미래교육으로 도약을 위해 스마트한 학습환경 조성이 중요하다”며 “이를 위한 그린스마트미래학교 사업을 차질 없이 추진해 나가겠다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr