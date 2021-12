한창, 1661억 규모 열분해설비 러시아 수출계약 체결

[아시아경제 장효원 기자] 한창 한창 005110 | 코스피 증권정보 현재가 1,020 전일대비 10 등락률 +0.99% 거래량 9,839,502 전일가 1,010 2021.12.28 11:49 장중(20분지연) 관련기사 한창, 신성장 동력 강화… “신재생에너지·메타버스·NFT·바이오 등 미래먹거리 확보”[e공시 눈에 띄네] 코스피-6일[e공시 눈에 띄네] 코스피-25일 close 은 자회사 한창그린홀딩스가 러시아 발전 설비 전문기업 인터텍일렉트로(JSC INTERTECH ELECTRO)과 총 1억4000만달러(한화 약 1661억원) 규모의 폐기물 열분해, 유화 설비 공급과 기술이전에 관한 계약을 체결했다고 28일 밝혔다.

인터텍일렉트로는 지난 6월 한국에 직접 방문해 한창그린홀딩스와 열분해 현장답사와 기술협의를 실시했다. 회사 관계자는 “한창그린홀딩스의 열분해유 샘플테스트 결과 기준에 합격해 공식적으로 계약을 제안받게 됐다”며 “이후 수개월 간 원격실무협의와 계약서 조항에 대한 조율을 마치고 화상원격회의를 통해 최종 계약까지 성공했다”고 말했다.

한창그린홀딩스는 이번 계약으로 향후 20년간 러시아 전역에 인터텍일렉트로를 통해 열분해설비 공급과 기술이전을 실시한다. 자체 기술로 100% 생산한 VESTA-10 설비를 러시아 튜멘주(州), 튜멘시(市) 사업부지에 설치하는 200만달러(한화 약 24억원) 규모의 별도 파일럿(PILOT)계약을 체결했다. 즉시 설비제작에 돌입해 내년 상반기 선적을 계획 중이다. 계약 체결 후 약 120만달러(한화 약 14억원)의 계약금을 지급받는 조건이다. 사업부지에서 근거리에 위치한 쿠르간스키야주의 쿠르간시에서는 기술이전에 따른 부품생산이 이뤄질 예정이다.

최근 한창은 ESG경영 선언과 플라스틱 등 합성수지를 처리하는 동시에 열분해를 통하여 디젤유를 생산하는 열분해 사업진출을 공식화했다. 이번 수출 쾌거로 글로벌시장에 진출하게 되는 첫 국내 열분해기술 기업의 면모를 갖추게 됐다고 회사 측은 설명했다.

