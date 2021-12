이제훈, 영화 '탈주' 주인공…구교환 합류

[아시아경제 이이슬 기자] 배우 이제훈이 영화 '탈주' 주인공으로 나선다.

메가박스중앙(주)플러스엠은 28일 "배우 이제훈과 구교환이 영화 '탈주' 주연에 캐스팅 됐다"며 "촬영 준비에 돌입해 2022년 상반기 크랭크인 한다"고 밝혔다.

'탈주'는 철책 반대편의, 내일이 있는 삶을 꿈꾸는 북한군 병사 규남과 그를 막아야 하는 보위부 장교 현상의 목숨을 건 탈주와 추격전을 그리는 영화로, '삼진그룹 영어토익반'을 연출한 이종필 감독이 메가폰을 잡는다.

영화는 비무장지대, 철책 반대편의 삶을 향해 생사의 선을 넘어 질주하는 북한군 병사와 그를 막아야 하는 북한 보위부 장교 사이에 벌어지는 숨가쁜 추격을 그린다. 남북의 대결과 갈등에서 발생하는 이야기를 주로 그리던 분단물의 공식 또한 뛰어 넘겠다는 각오다.

북측 비무장지대와 군부대를 주요 배경으로, 탈주하는 자와 추격하는 자, 공존하기 힘든 둘 사이에 오가는 복잡 미묘한 감정과 약동하는 액션, 탈주 과정이 긴장감 있게 담길 것으로 보인다.

이제훈은 극 중 미래가 정해져 있는 북이 아닌 남에서의 새로운 삶을 꿈꾸는 북한군 병사 임규남 역을 맡고, 구교환은 규남의 탈주를 막기 위해 추격하는 정보기관인 북한 보위부 장교 리현상을 연기한다.

앞서 이제훈이 청룡영화상 시상식에서 구교환과 함께 작품을 하고 싶다고 공개적으로 밝힌 바. 두 사람의 만남도 재미를 준다.

