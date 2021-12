[아시아경제 문혜원 기자]크리스피크림도넛이 새해 맞이 신제품 3종을 출시했다고 28일 밝혔다.

검은 호랑이띠의 해인 임인년을 맞아 출시한 ‘복받아랑’ 신제품은 호랑이를 캐릭터로 형상화해 표현했다. 각각 부드러운 도넛에 ▲헤이즐넛 초코를 넣은 ‘복받아랑’ ▲딸기우유 크림을 넣은 하트모양의 ‘사랑해랑’ ▲초콜릿 아이싱으로 토핑해 진한 달콤한 맛의 ‘행복해랑’ 총 3종이다.

신제품 3종은 다음 달 23일까지 판매 할 예정이며, 새해 특별 프로모션으로 같은 달 7일부터 사흘 간 더즌 2세트(오리지널 글레이즈드 더즌, 복받아랑 더즌)를 1만원 할인된 2만2000원(약 31%할인)에 판매한다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr