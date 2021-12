[클릭 e종목] LG디스플레이, LCD 파고 크지 않다

[아시아경제 황준호 기자] IBK투자증권은 28일 LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 23,300 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 23,150 2021.12.28 08:25 장시작전(20분지연) 관련기사 '투명 OLED'가 가져올 공간 혁신…LGD, CES서 솔루션 대거 공개취소 잇따르지만…CES서 혁신기술 공개 준비하는 韓기업들LGD 차량용 OLED 패널 '화질' 국제인증 획득 close 의 목표주가를 2만2000원에서 3만원으로 상향 조정했다.

IBK투자증권은 LG디스플레이의 4분기 매출액이 3분기 대비 15.2% 올라간 8조3180억원이 될 것으로 예상했다. 출하 면적은 3분기 대비 12.5% 증가한 가한 9402㎢, ASP는 2021년 3분기 대비 2.7% 상승한 770달러/㎡로 전망했다.

영업이익은 3분기 대비 13.4% 증가한 6010억원으로 내다봤다. LCD TV는 3분기 대비 크게 부진할 것으로 예상하지만 IT 패널은 소폭 감소하고, OLED는 3분기 대비 크게 개선될 것으로 봤다. P OLED는 신제품 효과로 지난 해 대비 ASP는 상승하지만 수익성이 개선되지는 않을 것이며 W OLED는 물량 증가로 영업이익률이 3분기 대비 개선될 것으로 관측했다.

LCD TV 패널 가격 및 수요 부진에 따른 실적 악화에 대한 우려가 상당 기간 변수로 작용하겠지만 LCD TV 비중이 지속적으로 줄어들고 있어서 부정적 영향은 그리 크지 않을 전망이다. 상대적으로 LCD IT 패널은 안정적 수익성을 유지하고 있고, 지난 해까지 영업적자를 기록했던 OLED TV와 P OLED의 수익성이 크게 개선되고 있다는 점은 긍정적 변수로 판단된다.

김운호 IBK투자증권 연구원은 "LG디스플레이에 대한 매수 의견을 유지한다"며 "LCD 가격 하락에도 불구하고 3분기 대비 4분기 영업이익은 증가할 것으로 예상하고, LCD 패널 가격 하락에 따른 영업이익 감소를 고려하더라도 2022년 영업이익이 1조4000억원을 상회할 것으로 예상돼 현재 주가는 저 평가 국면에 있는 것으로 판단한다"고 밝혔다.

