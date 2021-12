◇부사장

▶부사장 고준영

◇본사 본부·실·단장

▶경영기획본부장 정정래 ▶광역철도본부장 전찬호 ▶미래전략실장 원종철 ▶해외남북철도사업단장 지용태 ▶인재경영실장 이세형 ▶열차운영단장 육심관 ▶차량기술단장 황상주 ▶시설기술단장 김광모

◇지역본부·지역관리단장

▶서울본부장 이선관 ▶대전충청본부장 한병근 ▶전북본부장 윤동희 ▶광주전남본부장 이민철 ▶대구경북본부장 장영철 ▶수도권동부지역관리단장 이두형 ▶충북지역관리단장 박용범 ▶광주지역관리단장 박정형 ▶대구지역관리단장 배석복

◇부속기관장

▶인재개발원장 박진홍 ▶연구원장 노춘호 ▶수도권철도차량정비단장 김인태 ▶부산철도차량정비단장 홍준표 ▶호남철도차량정비단장 허연 ▶고속시설사업단장 박순기 ▶고속전기사업단장 김태락

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr