광주대-목포과학대, 교육 발전 협력 '맞손'

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주대학교(총장 김혁종)는 최근 학교 호심기념도서관에서 목포과학대학교와 교육 발전을 위한 교류 협력 협약을 체결했다고 27일 밝혔다.

이번 협약체결식에는 박진영 광주대 교육혁신연구원장과 목포과학대 정영태 교수학습지원센터장, 오선아 광주대 교수학습지원센터장, 김경희 목포과학대 원격수업지원센터장 등이 참석했다.

광주대와 목포과학대는 앞으로 ▲교수학습지원센터 부서 간 교류와 운영 협력 및 지원 ▲학습역량지원을 위한 비교과 교육협력 ▲교수역량지원을 위한 교육협력 ▲교수학습 콘텐츠 개발 및 활용을 위한 교육협력 ▲교육성과 분석 협력 및 상호 지원 ▲기타 상호협력에 대해 논의해 나갈 방침이다.

오선아 광주대 교수학습지원센터장은 "대학 간의 정보 교류와 협력을 통해 위드 코로나와 4차 산업혁명시대 맞춤형 교수학습역량 강화 프로그램을 제공하고 지원할 수 있는 교수학습지원센터로 거듭날 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

