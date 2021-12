◇지사장

▶양재점 박원용 ▶창동유통센터 김진설 ▶전주유통센터 김태오 ▶대전유통센터 정두열 ▶부산점 안재기

◇ 부장

▶농산사업부 박혜성 ▶경영기획부 백대연 ▶총무부 김정혜 ▶가공사업부 이상조 ▶디지털마케팅부 이상문 ▶축산사업부 백계봉

◇ 점장

<서울·인천>

▶성내점 강인환 ▶방이역점 김창년 ▶대치점 이양재 ▶흑석점 이진선 ▶성산점 김현석 ▶미아점 이철이 ▶월계점 김희정 ▶가좌점 노성기 ▶부천축산물점 김상근

<충청>

▶분평점 유성모 ▶세종점 조양구 ▶율량점 정경아 ▶산남점 박원규 ▶천안점 손대근 ▶오룡점 길신열 ▶음성축산물점 정대훈

<부산>

▶용호점 최해호 ▶부전점 안성목 ▶사직점 박인태

<전북>

▶김제축산물점 김병훈

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr