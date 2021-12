정의당·국민의당 "연내 쌍특검 도입해야"

'쌍특검' 촉구…정의당·국민의당 원내대표 공동행동 기자회견

[아시아경제 오주연 기자] 정의당과 국민의당이 27일 이재명 더불어민주당 후보와 윤석열 국민의힘 후보의 의혹 규명을 위한 '쌍특검' 도입을 촉구했다.

이날 오전 배진교 정의당 원내대표와 권은희 국민의당 원내대표는 경기 과천 법무부 청사 앞에서 상설특검을 촉구하는 서한을 법무부 차관에게 전달하고 특검 촉구 기자회견문을 낭독했다.

이들은 회견문에서 "대선후보들이 연루된 의혹을 제대로 진상규명하지 않고서야 이번 대선은 국민들에게 범죄의혹이 있는 후보들에게 강요된 투표를 해야하는 역대 최악의 대선이 될 수 밖에 없다"면서 "정의당과 국민의당은 이런 국민들의 우려를 해소시키기 위해 반드시 연내에 쌍특검을 도입할 것을 요구하며 오늘부터 공동행동에 돌입한다"고 말했다.

이들은 "여전히 양당이 서로에게 책임을 미루면서 오늘 이 순간까지도 특검 협상이 단 한치도 진척되고 있지 않다"면서 "양당은 무얼 감출 게 많아서 쌍특검을 여전히 주저하는지 국민들에게 해명해야 할 것"이라고 꼬집었다.

그러면서 "쌍특검은 반드시 연내에 실시돼야 한다"며 "연내에 실시되어야만 20대 대통령선거 후보등록 전인 2월 12일까지 최소한의 진실이라도 밝힐 수 있다"고 했다.

또한 "국민들은 이번 대통령 선거에서 후보들의 범죄의혹에 대해 제대로 된 정보를 제공받고 투표할 권리가 있다"면서 "주중에 국회의장 면담을 통해 국회차원의 연내 특검실시를 요청할 것"이라고 강조했다.

