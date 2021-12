거창 항노화 힐링랜드, 고객만족도 조사 87%가 ‘만족’

비대면 안심 산림휴양 관광지로 발돋움

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 12월 4일부터 10일까지 총 1,133명을 대상으로 2021년 거창항노화힐링랜드 고객 만족도 조사를 시행한 결과 전반적으로 만족도가 높은 것으로 나타났다.

설문조사는 ▲여행경로 ▲관광목적 ▲주차장 ▲체험 품질 ▲지각 가치 ▲고객 만족 ▲재방문 ▲개선사항 등 총 8개 항목으로, 조사한 결과 여행 정보 경로에 대해서는 인터넷이 가장 높았으며, 다음이 주변 소개, TV나 라디오, 홍보물, 관광회사 순으로 나타났다.

항노화힐링랜드 방문 목적에 대해서는 생활 재충전이 34.9%로 가장 높게 나타났으며, 다음으로 친목 도모 25.1%, 스트레스 해소 16.2%, 색다른 관광지 체험이 15.7%로 나타났다.

고객만족도 중 84.7%가 전반적으로 흥미롭고, 만족한다고 했으며, 85.4%가 관광지의 선택에 대해 만족하고 89.2%가 안내원의 친절에 대해 만족하며 88.5%가 서비스 품질에 대해 만족한 것으로 응답했다.

거창항노화힐링랜드가 지역 관광의 특성을 78.8%가 반영을 하고 있다고 했으며, 88.8%가 자연경관이 쾌적하다고 응답해 거창항노화힐링랜드의 자연경관은 아주 쾌적한 것으로 나타났다.

또한 86.8%가 자연경관과 잘 어울리고 매력적으로 인식하고 있는 것으로 나타났으며, 자연경관에 대해 88.6%가 아름답다고 했다. 휴식 공간 이용에 대해 76.7%가 이용이 편리하고, 82.3%가 시설이 청결하다고 했으며, 83.2%가 편의시설 이용이 편리하고 81.5%가 화장실 이용이 편리하다고 했다.

주차장 문제에 대해 현재의 주차장 그대로 이용과 거창항노화힐링랜드 내에 새로운 주차장이 필요하냐는 질문에 대해 49.9%가 현재 그대로 이용하는 것이 좋겠다고 했으며, 37.8%는 새로운 주차장이 필요하다고 했다..

