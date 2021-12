비자, 현대카드 앱카드에 '비자 토큰 서비스' 적용

현대카드 앱 카드만으로 해외 가맹점 결제 가능

[아시아경제 기하영 기자]비자는 자사의 카드 결제 보안 솔루션인 '비자 토큰 서비스(VTS)'를 현대카드 앱 카드에 적용한다고 27일 밝혔다.

이에 따라 이달부터 현대카드 고객들은 비자 컨택리스 결제를 지원하는 전세계 NFC 단말기에서 플라스틱 카드 없이, 오직 앱 카드 만으로 결제할 수 있다.

비자 토큰 서비스는 16자리 카드 계정번호와 같이 결제에 필요한 민감한 정보를 '토큰'이라는 고유의 디지털 식별자 값으로 대체해, 카드 정보 유출로 인한 피해와 도용 범죄를 막는다. 아울러, 온라인, 모바일, 인앱 등 인터넷이 연결된 모든 채널에서 활용 가능해 웨어러블 기기, 커넥티드카 등 다양한 플랫폼에서 안전한 결제를 지원한다.

이번 협업을 통해 비자 브랜드의 현대 신용 및 체크카드를 현대카드 모바일 애플리케이션(앱)에 등록하기만 하면 플라스틱 카드 없이도 해외 현지에서 간편하고 안전한 결제 경험을 누릴 수 있게 됐다. EMV 비접촉 결제를 지원하는 뉴욕, 영국 등의 해외 가맹점에서 언제, 어디서나 현대카드 앱 카드를 통한 탭투페이 결제를 할 수 있다. 별도의 환전 과정을 거치지 않아도 되며, 대중교통 이용 시에도 매번 티켓을 구매하는 수고로움을 덜 수 있다.

또 온라인 쇼핑 시에도 16자리 실제 카드 계정번호가 아닌 비자 토큰을 통해 결제가 진행돼 온라인 사기 거래를 방지하고 개인정보의 유출 위험성을 줄일 수 있다.

패트릭 스토리 비자 코리아 사장은 "비자 토큰 서비스를 현대카드 앱 카드에 선보일 수 있게 돼 매우 기쁘다"며 "내년 상반기에도 국내 주요 카드사들과 추가 파트너십을 맺고 비자 토큰 서비스를 확대 제공할 계획"이라고 말했다.

한편, 비자는 2019년 8월 국내 최초로 하나카드와 함께 비자 토큰 서비스가 적용된 모바일 월렛 서비스를 선보였으며, 이후 KB국민, 신한카드와 협업을 이어갔다.

