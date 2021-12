BPA, 내년 부산항 컨테이너 물동량 2350만TEU 목표

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 부산항만공사(BPA)가 2022년 부산항 물동량 목표를 전년보다 3.5% 증가한 2350만TEU로 설정했다.

수출입 물동량은 2.0% 증가한 1060만TEU, 환적 물동량은 5.0% 증가한 1290만TEU이다.

부산항만공사는 물동량 목표를 수출입 예측 모델과 주요 선사 대상 설문조사로 도출한 2022년 전망치 2306만TEU보다 1.9% 높게 목표를 정했다고 설명했다.

환적물동량 목표는 부산항 전체 환적화물의 95% 이상을 처리하는 상위 20개 선사가 예측한 1248만8000TEU보다 약 3.3% 높게 잡았다.

내년도 수출입 물동량 전망치는 국제통화기금이 발표한 전 세계 주요 지역의 10개년 GDP 성장률과 부산항 전체 물동량의 상위 80%를 차지하는 교역 국가의 18년간 물동량을 반영한 ARIMA 모형으로 추정했다.

부산항만공사는 미·중 무역분쟁, 인플레이션, 코로나19 전개 양상의 불확실성에도 전망치를 뛰어넘는 몰동량을 유치하기 위해 도전적인 목표를 세웠다고 밝혔다.

공사는 부산항 신항 신규 터미널 개장으로 항만 운영 여건과 효율성 개선 노력, 글로벌 물류 환경 모니터링에 기반한 다양한 마케팅 활동 등을 할 예정이다.

21년 물동량 실적은 글로벌 물류대란과 코로나19 팬데믹과 같은 악조건 속에서도 당초 목표치인 2270만TEU를 달성할 것으로 전망했다.

목표치는 전년 대비 4.0% 증가한 것으로 과거 5개년 부산항 컨테이너 물동량 연평균 증감률 2.6%를 웃도는 수치이다.

1TEU의 환적화물을 처리할 때마다 부산항에 약 15만원의 직·간접 수입 증대 효과가 있는 것으로 조사됐다. 조사를 21년 환적 물동량인 1229만 TEU로 환산하면 약 1조8000억원으로 추산된다.

부산항만공사는 글로벌 해운동맹 회원 선사에게 한 다각적인 마케팅 활동으로 부산항의 3대 환적 경쟁력 연결성, 안정성, 비용·리드타임을 홍보하며 부산항을 환적 거점으로 이용하도록 유도하고 있다.

최근 유엔 무역 개발협의회에서 발표한 항만 연결성 지수에서 부산항은 전년 대비 2.8점 상승했다. 글로벌 해운·항만 연구기관의 조사에서도 정기노선이 전년보다 10개 증가했다.

부산항만공사 강준석 사장은 “2022년에도 환적 경쟁력을 유지하기 위해 신항 신규 컨테이너 부두 개발을 차질 없이 추진하고 항만 운영 효율화를 위한 정책을 지속해서 모색해 나갈 것”이라고 말했다.

