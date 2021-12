쌍용C&E, 안전보건실 신설…임원 인사도 단행

[아시아경제 이준형 기자] 쌍용C&E(옛 쌍용양회)는 27일 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 확대하기 위해 안전 경영을 총괄할 안전보건실을 대표집행임원 직속으로 신설하는 등 조직 개편을 단행하고 최고안전보건책임자(CSO)도 신규 선임했다고 밝혔다.

쌍용C&E는 생산현장 중심으로 운영하던 기존 안전관리 조직을 전담조직인 안전보건실로 개편했다. 회사는 장기적으로 재해가 없는 사업장을 구현하는데 총력을 기울일 계획이다.

쌍용C&E는 이날 이현준 대표집행임원 부사장을 대표집행임원 사장으로, 김두만 전무를 부사장으로 승진시키는 등 임원 인사도 단행했다. 이현준 신임 사장은 사업구조 개편을 주도하고 탄소중립 구현을 위한 대규모 설비 투자와 공정 개선을 통해 차별화된 경쟁력 확보에 앞장서는 등 뛰어난 경영 능력을 발휘했다는 게 회사 설명이다. 올해부터는 시멘트 업계 최초로 ESG 경영을 도입하고 직접 ESG경영위원회 위원장을 역임하며 기업의 사회적 책임 실천에도 힘을 쏟고 있다.

김두만 신임 부사장은 최고재무책임자(CFO)를 맡아 신성장 동력인 환경사업 확대를 위한 인수 자금과 대규모 순환자원 설비투자 재원을 안정적으로 조달했다. 또한 탄탄한 재무 구조에 기반한 신용등급 상향을 이끌었다. 쌍용C&E가 업계 최초로 ESG채권을 발행하는 데에도 큰 기여를 했다는 평가다.

다음은 쌍용C&E와 계열회사의 임원 승진 인사 내용.

[쌍용C&E]

▲사장 이현준 ▲ 부사장 김두만 ▲ 상무 조광재 ▲ 상무보 편우식, 황지훈, 정용운(CSO)

[쌍용레미콘]

▲ 전무 이의진 ▲ 상무보 노수경

[쌍용기초소재]

▲ 상무보 안병주

[한국기초소재]

▲ 상무보 정석호

[대한시멘트]

▲ 상무 정운태, 고도영 ▲ 상무보 김민도

[쌍용로지스틱스]

▲ 대표 양순국

[그린에코넥서스]

▲ 대표 이재호

[그린에코사이클]

▲ 전무 이태수

[그린에코로직스]

▲ 전무 허정규

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr