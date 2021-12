與, 제3지대 규합 추진…안철수·김동연에 '러브콜'

[아시아경제 금보령 기자] 더불어민주당이 여권 대통합에 이어 '제3지대' 규합을 추진하기 위해 안철수 국민의당 대선후보와 김동연 새로운물결 대선후보에게 '러브콜'을 보냈다.

송영길 민주당 대표는 26일 연합뉴스 인터뷰에서 안 후보에 대해 "국가발전에 필요한 분"이라면서 "윤석열 국민의힘 대선후보보다는 이재명 민주당 대선후보와 결합할 수 있다고 본다"고 얘기했다. 김 후보에 대해서도 통합 대상이라고 명시했다.

이는 이 후보와 윤 후보의 양자 대결이 연일 접전 양상으로 흘러가면서 이번 대선의 최대 승부처로 꼽히는 중도·부동층 공략을 위한 승부수로 풀이된다.

송 대표는 "안 후보는 V3 백신을 만들고 4차 산업에 대한 고민이 확실한, 국가발전을 위해 꼭 필요한 분"이라며 "평생 검사만 해서 상상력이 박제된 윤 후보의 사고로는 안 후보의 발랄한 과학기술을 담기 어렵다"고 설명했다.

이어 송 대표는 "야권에서 가장 의미 있는 후보는 안 후보다. 현재 5% 지지율로, 그 정도의 어젠다만 제시하고 사그라들기에는 아까운 분"이라면서 "같이 연합해서 자신이 생각한 아이디어를 키울 수 있다면 의미가 더 있을 것"이라고 강조했다.

그러면서 송 대표는 '안 후보가 향후 맡을 수 있는 역할'에 대해 묻자 "내각제라면 연립정부 구조가 좋지만 우리나라는 대통령제"라면서 "국회의원이 총리나 장관을 겸직할 수 있는 헌법상 내각제적 요소를 잘 활용해야 한다"고 답했다.

다만 이 후보는 이날 서울 여의도 민주당사에서 기자들과 만나 '송 대표가 안 후보와의 협력 가능성을 상의했느냐'라는 질문이 나오자 "아니다"라며 "아직 깊이 생각해보지 않았다"고 거리를 뒀다.

한편 민주당은 이날 오전 국회에서 열린민주당과 당 대 당 통합 합의문을 발표했다. 합의문에서 민주당과 열린민주당은 당명을 더불어민주당으로 하기로 결정했다. 양당 합당은 이 후보가 내년 대선을 앞두고 밝힌 여권 대통합 작업 가운데 하나다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr