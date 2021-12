"찍히면 사라지는 中"…'소신 발언' 여교사, 속옷 차림으로 정신병원 끌려가

[아시아경제 황수미 기자] 중국에서 임신 중인 한 시골 학교의 여교사가 소신 발언을 했다는 이유로 정신병원에 감금당한 사실이 알려졌다.

지난 23일(현지 시각) 홍콩명보에 따르면 중국 후난성 샹시 융순현 타오쯔시 소학교에서 근무하는 여교사 리톈톈은 중국 당국으로부터 정신병원에 보내졌다. 난징대학살과 관련해 당국의 입장과 위배되는 발언을 했다는 이유에서다.

문제가 된 발언은 상하이의 전문대학 전단 학원의 쑹겅이 강사 해직 사건과 관련된 것으로 보인다.

앞서 쑹 강사는 이번 달 초 수업 시간에 난징대학살의 '30만명 사망'을 두고 증거가 부족하다고 발언했다가 지난 16일 해직당했다.

쑹 강사의 수업을 듣던 학생이 동영상을 촬영해 교육 당국에 고발했기 때문이다.

그러나 쑹 강사 해직 직후 공개된 수업 전체를 보면 고발한 학생이 악의적으로 편집한 것으로 드러났다.

이 사건과 관련해 리 교사는 지난 17일 웨이보를 통해 "쑹겅이의 수업 내용은 문제가 없다"며 지적했다.

이어 "문제는 학생과 그를 해직 시킨 학교, 언론, 침묵하는 지식인들에 있다"고 했다.

리 교사는 "쑹 강사 전체 영상을 보면 선동이나 도발은 없었다"며 "단지 자신의 관점을 밝히고 인간과 생명, 희생자를 존중했을 뿐"이라고 강조했다.

며칠 후 리 교사는 웨이보에서 "융순현 교육체육국과 공안국, 의원 등이 와서 위협한다"며 "정신에 문제가 있다는 이유로 병원에 가 주사를 맞고 치료를 받을 것을 요구했다"고 폭로했다.

그러면서 "10여 명이 찾아와 속옷 차림인 나를 강제로 병원에 끌고 갔다"고 밝혔다.

리 교사의 남자친구인 왕씨는 "여자친구가 임신 4개월"이라며 평소 문제가 없고 정신병원에 입원할 이유가 없다고 호소했다.

홍콩명보에 따르면 왕씨, 리 교수가 감금된 병원, 선전부 등은 연락이 되지 않는 상황이다.

리 교사의 감금 소식이 전해지자 중국 누리꾼은 항의 글을 잇달아 올렸다. 한 누리꾼은 "만일 리 교사가 정신병원에서 나오지 못하면 수많은 사람도 이 병원에 갈 것"이라고 했다.

작가 리쉐원도 편지를 보내 당국이 리 교수를 핍박하고 있다며 이는 공권력 남용이고 선량한 사람을 업신여기는 악행이라고 비난했다.

한편 앞서 중국에서는 폭로 글을 작성했다가 행방이 묘연해진 사례가 종종 발생한 바 있다.

중국 테니스 선수 펑솨이는 지난 11월 2일 자신의 웨이보 계정을 통해 장가오리 전 중국 부총리로부터 성폭행당했다는 사실을 폭로한 뒤 실종됐다.

이에 세계 테니스계는 물론이고 미국 백악관과 UN까지 펑솨이의 안전에 대한 우려를 표했다.

알리바바 창업자인 마윈은 지난해 10월 중국 당국을 비판하는 발언을 한 이후 3개월간 행방이 묘연했다. 최근 홍콩·네덜란드 등에서 활동하는 모습이 포착되며 감금설이 해소됐지만, 회사 경영에는 복귀하지 못했다.

이 외에도 지난해 초 중국 우한에서 코로나19 확산 실태를 전 세계에 전하다 구금된 인권 운동가들도 있다.

당시 인권변호사 출신 시민기자 천추스는 우한 현지 병원을 돌며 촬영한 영상을 통해 병동의 열악한 상황을 보여주다가 연락이 끊기며 감쪽같이 사라졌다.

이후 천추스는 지난달 초 친구이자 이종격투기 선수인 쉬샤오동의 유튜브 채널에서 실종 600일 만에 모습을 드러냈다.

천추스는 영상에서 "지난 1년 8개월 동안 많은 경험을 했다"며 "어떤 것은 말할 수 있지만 어떤 것은 말할 수 없다"고 했다.

마찬가지로 우한 코로나 상황을 고발한 변호사 출신 시민기자 장잔은 지난해 5월 감옥에 강제 구금됐으며 현재 건강 상태가 아주 좋지 않은 것으로 알려졌다.

