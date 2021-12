코스피 시총 상위 10개 종목 비중, 전년보다 줄어…46.6%→42.3%

줄어드는 개인투자자 참여와 이어지는 외국인 순매도

부진한 초대형주…개인투자자 손실 우려

[아시아경제 공병선 기자] 코스피 시가총액(시총) 상위 10개 종목의 시총 비중이 지난해보다 줄어든 것으로 나타났다. 올해 초대형주의 주가가 부진했던 것으로 풀이된다.

26일 한국거래소에 따르면 지난 24일 코스피 전체 시총에서 우선주를 제외한 시총 상위 10개 종목의 비중은 42.33%로 나타났다. 이는 지난해 46.63%에서 4.3%포인트 줄어든 수치다.

지난해에는 코로나19 영향으로 증시가 급락 후 반등하는 과정에서 개인투자자들이 초대형주 위주로 순매수했다. 이에 2019년 시총 상위 10개 종목의 비중은 40.52%에 불과했지만 1년 사이 6.12% 커졌다. 지난 1월11일 시총 상위 10개 종목의 비중은 48.29%까지 증가하는 등 올 초까지만 해도 초대형주 집중 현상은 이어졌다.

하지만 개인투자자의 참여가 줄어들고 외국인의 순매도가 이어지면서 초대형주는 소외되기 시작했다. 올해 외국인은 코스피에서 25조7592억원을 순매도했다. 올해 증시를 이대로 마무리한다면 2008년 33조6000억원 이후 최대치를 달성하게 된다. 외국인 순매도 상위 10위권엔 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,500 전일대비 600 등락률 +0.75% 거래량 12,086,380 전일가 79,900 2021.12.24 15:30 장마감 관련기사 "3000피, 8만전자 달성했지만…연말 변동성 장세 유지 전망"추천주 7上, 또 일냈다! 후속株 하나 더! 사두면 알아서 올라갑니다오미크론 우려 걷힌 코스피…외국인·기관 폭풍 매수에 3010선 마감 close (18조1000억원), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 215,500 전일대비 6,500 등락률 +3.11% 거래량 1,024,355 전일가 209,000 2021.12.24 15:30 장마감 관련기사 현대차, 전동화 움직임 주가 촉매 되나오미크론 우려 걷힌 코스피…외국인·기관 폭풍 매수에 3010선 마감개인 1조2000억원 던져도…코스피·코스닥 상승세 유지 close (1조2000억원), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 114,500 전일대비 1,500 등락률 +1.33% 거래량 1,484,508 전일가 113,000 2021.12.24 15:30 장마감 관련기사 오미크론 우려 걷힌 코스피…외국인·기관 폭풍 매수에 3010선 마감개인 1조2000억원 던져도…코스피·코스닥 상승세 유지미성년 최고 주식부호 800억대 남매...증가율 톱은 학원 재벌家 close (1조1000억원), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 85,100 전일대비 900 등락률 +1.07% 거래량 1,210,818 전일가 84,200 2021.12.24 15:30 장마감 관련기사 현대차, 전동화 움직임 주가 촉매 되나오미크론 우려 걷힌 코스피…외국인·기관 폭풍 매수에 3010선 마감개인 1조2000억원 던져도…코스피·코스닥 상승세 유지 close (7000억원) 등 초대형주들이 포진해 있다.

이 같은 상황에 올해 코스피 초대형주들의 성적은 부진하다. 초대형주를 포함해 시총 1~100위 보통주로 구성된 코스피 대형주 지수는 3.20% 오른 반면 코스피 소형주는 15.18%, 중형주는 11.73% 상승했다.

개인투자자의 투자 성적도 저조할 것으로 점쳐진다. 올해 개인 순매수 상위 10개 종목 중에 삼성전자, 카카오, SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 128,000 전일대비 500 등락률 +0.39% 거래량 2,462,683 전일가 127,500 2021.12.24 15:30 장마감 관련기사 "3000피, 8만전자 달성했지만…연말 변동성 장세 유지 전망"오미크론 우려 걷힌 코스피…외국인·기관 폭풍 매수에 3010선 마감개인 1조2000억원 던져도…코스피·코스닥 상승세 유지 close , 현대차, 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 384,000 전일대비 6,000 등락률 +1.59% 거래량 412,695 전일가 378,000 2021.12.24 15:30 장마감 관련기사 오미크론 우려 걷힌 코스피…외국인·기관 폭풍 매수에 3010선 마감개인 1조2000억원 던져도…코스피·코스닥 상승세 유지외국인·기관 동반 매수세…코스피 3010선 거래 close ) 등이 포함돼 있다. 이 종목들의 개인 순매수 단가는 삼성전자 8만900원, 카카오 13만7500원, SK하이닉스 12만원, 현대차 23만4000원, 네이버 36만7000원 등이다. SK하이닉스와 네이버를 제외하곤 모두 손실 범위에 있는 것으로 나타났다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr