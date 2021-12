[포토]두바이 엑스포 한국관, 방문객 50만명 돌파

지난 10월 1일부터 운영 중인 두바이 엑스포 한국관의 누적 방문객이 현지시간으로 12월 25일 50만명을 돌파했다고 KOTRA가 26일 밝혔다.

산업통상자원부가 주최하고 KOTRA가 주관하는 두바이 엑스포 한국관은 'Smart Korea, Moving the world to you'라는 주제로 한국의 산업 기술과 문화를 선보이고 있다.

