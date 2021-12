‘교통정책’ 부산이 최고다 … ‘지속가능 교통도시 평가’ 4년 연속 대상

국토부 ‘종합평가’서 지자체 최초 4연패, 특·광역시 중 독보적



임산부 전용 콜택시도 우수시책 평가 2년 연속 최우수 정책상

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시가 2021 지속가능 교통도시 평가에서 4년 연속으로 ‘대상’을 수상했다.

지속가능 교통도시 평가는 지속가능 교통물류 발전법에 따라 우수한 교통 정책을 펼친 지자체를 선정해 시상하는 것으로 2014년부터 국토교통부 주관으로 해마다 시행되고 있다.

인구 10만명 이상 75개 도시를 규모와 특성에 따라 4개 그룹으로 나눠, 외부 전문가가 도시별 교통 부문의 환경적·사회적·경제적 속성과 노력도 등 총 32개 지표를 평가한다.

부산시는 이번 평가에서 ▲친환경 교통수단 보급 ▲교통수요 관리 강화 ▲보행환경 개선 ▲교통안전 및 인프라 조성 등 전 분야에서 골고루 높은 점수를 얻어 특·광역시 그룹에서 대상을 탔다.

이번 수상으로 부산시는 전국 최초로 ‘4년 연속 대상 수상’이라는 기록을 세웠다. 또 함께 진행된 우수사례 경진대회에서도 ‘전국 최초 임산부 전용 콜택시 마마콜’ 시책이 2년 연속 최우수 정책상을 받았다. 이런 수상 소식은 부산시가 전국 최고 수준의 선진교통 도시로 인정받았다는 데 뜻이 있다.

시는 이번 성과가 차량 위주의 기존 교통 정책을 ‘친환경·사람·안전·보행’ 중심으로 전환하고자 역량을 모았던 노력이 결실을 본 것이라고 평가했다.

올해 평가 실적 중 임산부 전용 콜택시, 시내버스 준공영제 회계공유시스템, 안전속도 5030, 고령자운전면허증 반납 우대제도 등 전국 최초로 시행한 시책들도 평가를 받아, 다른 시도에 성과 공유 모델이 되고 있다.

보행전용교 건설, 도심보행길 조성, 어린이보호구역 CCTV 확대, 딥러닝기반 스마트 감응신호시스템 구축, 대중교통 환승센터 개선 등 교통약자와 보행자의 편의와 안전을 위한 시책들도 좋은 평가를 받았다.

박형준 부산시장은 “4년 연속 대상 수상은 부산 모두의 성과로 친환경 교통도시를 향해 더 나가도록 힘쓰겠다”며 “15분 생활권 도시 조성과 트램, 자율주행차, 어반루프와 같은 초고속 교통수단을 연구하고 지속해서 도입하겠다”고 말했다

