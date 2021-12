'따뜻한 복지도시' 노원구 ‘찾아가는 보건복지서비스’ 인정받아

2021년 보건복지부 지역복지사업 평가 찾아가는 보건복지서비스 분야 2년 연속 우수상... 노원 똑똑똑 돌봄단, 노원형 돌봄 SOS센터, 주민관계망 형성사업에서 높은 평가 받아

[아시아경제 박종일 기자] 노원구(구청장 오승록)가 복지 사각지대를 적극적으로 발굴, 지역 사회 안전망을 구축하는 데 총력을 다하고 있다.

올해 노원구는 사각지대 없는 보건복지서비스를 제공하기 위해 ▲노원 똑똑똑 돌봄단 ▲노원형 돌봄 SOS센터 ▲주민관계망 형성사업 등을 추진한 결과 2021년 보건복지부의 ‘찾아가는 보건복지서비스’ 분야에서 지난해에 이어 2년 연속 우수상을 수상했다.

먼저 ‘노원 똑똑똑 돌봄단’은 이웃이 이웃을 돌보는 민관협력 복지 서비스다. 올해 2월부터 본격적인 활동을 시작한 돌봄단은 노인, 장애인, 중장년 1인 가구 등 취약 가구에 정기적으로 안부를 묻고 위기가구를 발굴해 복지자원을 연계하고 있다.

코로나19로 공적 돌봄의 공백이 커진 상황에서 200명의 지역주민들로 구성된 돌봄단은 6763명의 돌봄 대상자들을 관리, 새로운 위기 가구를 찾아냈다. 돌봄단 활동으로 실제 위급 상황을 넘긴 사례만 10개월간 약 133건 이상 집계됐다.

똑똑똑 돌봄단은 지난 9월 ‘2021 전국 기초단체장 매니페스토 우수사례 경진대회’에서도 최우수상을 수상 하는 등 코로나19 상황 속 급속도로 증가한 돌봄 수요를 충족하는 데 좋은 해결책이 되고 있다는 평을 받고 있다.

‘노원형 돌봄 SOS센터 사업’도 노인, 장애인, 중장년의 돌봄 사각지대를 해소하는 데 큰 도움이 되고 있다. 돌봄SOS센터에서는 8대 서비스인 일시재가, 단기시설, 동행지원, 주거편의, 식사지원 등 대상자 별 맞춤형 복지자원을 연계한다.

올 11월말 기준으로 1485명의 주민에게 3294건의 돌봄 서비스를 제공하면서 사각지대 없는 촘촘한 복지체계를 구축하는 핵심적인 역할을 하고 있다.

마지막으로 최근 증가하는 1인 가구 추세에 맞춰 취약계층의 고립감을 해소, 고독사 위험을 방지하기 위한 ‘주민 관계망 형성 사업’도 실시하고 있다. 19개 동에 배치된 총 282명의 명예사회복지공무원이 취약계층 1인 가구를 조기에 발견하고 생활 밀착형 복지 서비스를 제공한다.

명예사회복지공무원은 지역 내 민간복지시설과 협력해 소규모 모임과 행사 열고 있다. 1인 가구를 위한 쿠킹 클래스, 반려식물 나눔, 반찬 나눔, 신규 전입가구 모니터링과 같은 소소한 교류를 지속적으로 이어나가며 사회적 유대감을 형성한다.

이외도 구는 인공지능(AI)·사물인터넷(IoT)를 이용한 어르신 돌봄 서비스 사업, 찾아가는 보건소 이동건강버스사업 등 대상자를 직접 찾아 나서는 맞춤형 보건복지 사업을 실시해 주민들로부터 큰 호응을 얻고 있다.

오승록 노원구청장은 “코로나19와 같이 공적 돌봄 체계의 운영이 힘든 상황일수록 이웃이 이웃을 돕는 공동체 정신이 빛을 발한다”며 “민관의 협력 이끌어낼 수 있는 다양한 복지 사업을 추진해 찾아가는 보건복지서비스를 꾸준히 발굴해 사각지대 없는 촘촘한 복지체계를 구축하겠다”고 말했다.

