인콘은 경영 효율성 제고를 위한 조직 개편 차원에서 도중식, 최영훈 각자대표 체제로 변경했다고 24일 공시했다.

