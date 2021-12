서울시 "오세훈 공약사업 삭감 일부 수용 의사…연내 의결, 긴밀히 협의"

"5400억원 규모의 민생, 방역 대책안 마련해 제안"

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 내년 예산안 연내 통과를 위해 서울시의회 요구를 일부 수용하겠다는 입장을 내놨다.

24일 서울시는 입장문을 통해 "내년 살림 계획인 예산안이 연내 원만히 처리될 수 있도록 모든 가능성을 열어 두고 전향적인 자세로 시의회와 협의를 진행하고 있다"면서 "시의회가 요구하는 '서울시 바로 세우기' 관련 민간위탁, 민간보조 사업 예산 증액도 합리적인 범위에서 수용하고 오세훈 시장 공약사업 삭감도 물량, 시기 조정 등을 통해 일부 수용할 의사가 있다"고 밝혔다.

소상공인 생존지원금에 대해서도 기존 편성액 외에 추가로 5400억원 규모의 민생, 방역 대책안을 마련해 제안했다고 강조했다. 전일 시의회는 긴급 설명회를 열고 오 시장에 대해 생존지원금 3조원을 조속히 편성하고 민생을 볼모로 하는 공약사업을 관철하려는 시도를 중단하라고 구했다.

서울시는 "시의회 예산결산특별위원회에서 제안한 소상공인 생존지원금에 대해 코로나19로 어려움을 겪는 민생을 살리려는 취지를 십분 감안한다"면서 이 같이 전했다.

그러면서 "소상공인, 자영업자, 일반시민들의 고통을 덜기 위해 내년 예산안이 연내 의결되고 내년 연초부터 신속하게 집행돼야 한다"면서 "회계연도 마감이 임박한 시점이나 재정이 시민 삶의 버팀목이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

이에 서울시가 시의회 요구를 일부 수용하겠다는 의사를 표명하면서 예산안 처리가 급물살을 탈수 있을지 이목이 집중되고 있다. 다만 시의회가 생존지원금 3조원을 요구해온 만큼 서울시의 5400억원 추가 편성안으로 최종 합의에 이를 지는 여전히 불투명한 상황이다.

