영광군, 산림행정 종합평가서 ‘우수상’ 수상

[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군(군수 김준성)은 전남도에서 22개 시군을 대상으로 실시한 ‘2021년 산림행정 종합평가’에서 우수상을 수상했다고 24일 밝혔다.

이번 평가는 1월부터 11월말까지 산림업무 전반 추진실적에 대한 중앙부처 평가와 주요시책 사업중 칡덩굴제거 및 산림자원 육성 등의 산림보전 분야와 임도시설 및 전문임업인 육성 등의 산림휴양 분야 등 3개 분야 19개 항목의 지표별 실적을 종합적으로 평가한 것이다.

군은 이번 평가에는 산림보전 분야에서 산림자원 육성 및 산불방지, 목재산업 및 목재이용 문화 활성화 등 주요시책 가점분야에서 우수한 성적을 거둔 것으로 나타났다.

군 관계자는 “이번 수상을 계기로 군민들에게 최고의 산림행정 서비스 제공은 물론 앞으로 각종 산림사업을 체계적으로 추진하고 산림휴양 인프라 구축 등에 박차를 가해 쾌적하고 살기좋은 녹색환경 도시 조성에 적극 기여할 계획이다”고 말했다.

영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자 leejs7879@asiae.co.kr