경남대 박재규 총장, 통일미래최고위 과정 특강 가져

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남대학교 박재규 총장이 지난 23일 경남대 창조관에서 행정대학원 통일미래최고위 과정 9기 원우들을 대상으로 초청특강을 했다.

이번 특강에는 통일미래최고위과정 9기 원우 100여명이 참석한 가운데 '국제정세 변화와 한반도 미래'를 주제로 진행됐다.

박 총장은 특강에서 한반도 평화 통일의 방향과 미래, 김정은 국무위원장의 정권 유지와 정책, 남북·북미 간의 비핵화 전략과 대북정책, 한반도 종전선언의 의미 등에 대해 설명했다.

통일미래최고위과정은 경남대와 북한대학원대학교가 동북아 평화 정착과 한반도의 미래를 고민하고 통일 미래를 위한 지식과 전략, 비전을 공유하는 과정이다.

매 과정 통일·외교·안보 분야에서 풍부한 경험을 갖춘 국내 최고 수준의 전문가들을 강사로 초청해 한반도의 과거와 현재 및 미래에 관한 혜안을 제시하고 있다.

