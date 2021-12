홍준표 "박근혜 사면은 이간계…야당 대선전선 갈라치기"

[아시아경제 나주석 기자] 홍준표 국민의힘 의원은 24일 박근혜 전 대통령이 신년 특별사면된 것과 관련해 ‘늦었다’는 뜻의 ‘만시지탄(晩時之歎)’이라는 소회를 밝혔다. 홍 의원은 이번 사면 결정이 야권 분열을 노린 문재인 대통령의 ‘술책’ 가능성도 거론했다.

24일 홍 의원은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 박 전 대통령 사면에 대한 입장을 내놨다. 그는 "정치 수사로 탄핵당한 전 대통령을 임기 내내 감옥에 가두어 놓고 노무현 전 대통령 수사 보복으로 이명박 전 대통령도 정치 수사로 가두어 놓고 이제 와서 퇴임을 앞두고 겁이 났던 모양"이라고 평가절하했다.

홍 의원은 이번 사면이 야권 분열을 획책할 수 있다는 점도 우려했다.

그는 "이번에 두 전직 대통령을 또 갈라치기 사면을 해서 반대 진영 분열을 획책하는 것은 참으로 교활한 술책"이라며 "반간계로 야당후보를 선택케 하고 또 다른 이간계로 야당 대선 전선을 갈라치기하는 수법은 가히 놀랍다"고 밝혔다. 이어 "다만 거기에 놀아나는 우리가 안타깝다"고 말했다.

문 대통령은 이날 수감중인 두 전직 대통령 가운데 박 전 대통령만 사면했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr