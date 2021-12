울산교육청, 입학 안내서 ‘준비해, 중학교 첫 봄’ 보급

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 울산시교육청이 초등학교 6학년 학생의 중학교 입학을 앞두고 ‘준비해, 중학교 첫봄’ 안내서를 전 초등학교에 보급한다.

이 안내서는 현직에 있는 초등 6학년 담임교사와 중학교 선생이 협업해 제작·보급하는 자료이다.

교육청은 남은 수업 시간과 겨울방학 동안 진로 탐색을 할 수 있도록 꿈 끼 탐색 프로젝트 수업안과 학습지도 제작해 학교에 보급했다.

안내서의 주요 내용은 6학년 겨울방학 알차게 보내기, 중학교 시간표와 학교 규칙과 생활 알아보기, 중학교 학교생활기록부 살펴보기, 교육과정과 성적 산출, 교우관계, 진로 준비와 탐색 등의 내용을 담고 있다.

교육청은 안내서 관련 파일 자료를 시 교육청 홈페이지에 탑재해 6학년 학생과 담임선생이 활용하도록 할 예정이다.

김경희 초등교육과장은 “‘준비해, 중학교 첫봄’이 초등학교 6학년 학생뿐만 아니라 학부모에게도 유익한 정보가 됐으면 좋겠다”고 말했다.

