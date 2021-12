美 당국 조사나서자…테슬라, 주행중 게임 기능 제한

[아시아경제 조슬기나 기자] 테슬라가 주행 중인 전기차 안에서도 작동해 도마 위에 올랐던 비디오 게임 접속 기능을 제한하기로 했다.

23일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ), CNBC 등 현지 언론에 따르면 테슬라는 자동차 내에서 대형 터치스크린을 통해 게임을 즐길 수 있도록 한 '패신저 플레이(Passenger Play)'에 잠금 기능을 설정하고 주행 중에는 해당 기능이 비활성화되도록 한다.

이는 운전자의 주의를 분산 시켜 사고 위험을 높일 수 있다는 이유로 전날 미국 도로교통안전국(NHTSA)이 공식 조사에 착수한 지 하루 만에 나온 조치다.

NHTSA 대변인은 이날 성명을 통해 "새로운 소프트웨어 업데이트를 통해 차량이 주행 중일때는 패신저 플레이를 잠그고 사용할 수 없게 된다"고 관련 사실을 확인했다. 현재 테슬라는 관련해 소프트웨어 업데이트를 진행 중이다.

NHTSA는 2017~2022년형 테슬라 모델 3, 모델S, 모델 X 등 58만대를 대상으로 지난 8월 불만 민원을 접수해 조사에 나선 상태다. 패신저 플레이 기능을 이용해 운전자가 차량 메인디스플레이에서 게임을 하는 등 사고 위험을 높일 가능성이 있는 지를 살펴보고 있다. 공식 리콜 여부는 확인되지 않았다.

