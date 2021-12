[특징주]삼성전기, 1조 규모 반도체 기판 설비 투자 소식에 6%대 강세

[아시아경제 박지환 기자] 24일 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 195,500 전일대비 10,500 등락률 +5.68% 거래량 1,528,117 전일가 185,000 2021.12.24 10:50 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] - 코스피 23일삼성전기, 베트남 법인 반도체 패키지기판 사업에 1조원 투자주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장 close 주가가 1조원 대 투자 소식에 6%대 강세를 보이고 있다.

이날 오전 9시58분 기준 삼성전기는 전 거래일 보다 6.22% 오른 19만6500원에 거래되고 있다.

이번 주가 강세는 전날 삼성전기가 발표한 1조원 규모 투자 소식 때문으로 풀이된다. 삼성전기는 5세대(5G) 이동통신과 인공지능(AI) 분야 등 고성능 반도체 패키지기판 수요 증가에 대응해 총 8억5000만 달러(약 1조102억원)를 투자해 베트남 공장을 증설하기로 했다고 밝혔다. 투자금은 반도체 플립칩 내장 기판(FCBGA) 생산설비, 인프라 구축 등을 위해 쓰인다. 투자금액은 오는 2023년까지 단계적으로 집행된다.

김지산 키움증권 연구원은 "이번 투자를 계기로 FCBGA 제품 고도화와 고객 다변화 등이 기대된다"며 "2023년부터 본격 가동 시 증설 효과는 연간 기준 매출액 5000억원 이상이 될 것"이라고 밝혔다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr