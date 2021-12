[세종=아시아경제 김현정 기자] 농림축산식품부는 김정희 농업정책국장을 기획조정실장에 임명했다고 24일 밝혔다. 이는 1948년 설립 이후 처음으로 여성 1급 공무원을 배출한 것이다.

김 실장은 서울 영동여고, 이화여대 법학과를 졸업한 후 1995년 행정고시 38회로 공직에 몸을 담았다. 이후 농식품부 정책기획관, 유통소비정책관, 농업정책국장 등 주요 보직을 역임했다.

그는 농식품부 첫 여성 사무관, 첫 여성 과장, 첫 여성 국장 등을 맡은 바 있다.

김 실장은 "현장의 목소리에 귀를 기울여 농정현안 해결에 최선을 다하겠다"며 "공직사회 내 많은 여성 공무원들에게 본보기가 되도록 업무를 수행할 것"이라고 말했다.

