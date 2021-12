“가상인간 로지와 함께”…GS25, 매월 25일 파격 할인 행사

[아시아경제 임춘한 기자] GS25는 이달 25일 10시부터 24시까지 인기 상품을 50% 파격 할인하는 ‘오로지 데이’ 행사를 진행한다고 24일 밝혔다.

오로지 데이는 가상인간 로지가 광고모델로 활약하는 것과 오직 GS25에서만 만나볼 수 있는 파격 행사라는 중의적인 의미를 담았다. 앞서. GS25는 지난 7일 로지와 전속 모델 계약을 체결했다.

이번 행사에서는 카페25 아메리카노, 바나나우유, 사이다캔, 안성탕면, 브레디크소금버터브래드, 월드콘, 꼬북칩초코츄러스 등 12가지 상품에 대해 50% 할인쿠폰(QR코드) 18만 개가 발급된다. 나만의냉장고 애플리케이션(앱) 또는 GS25 공식 인스타그램 계정에서 할인쿠폰을 확인 및 사용할 수 있다. GS25는 매월 25일 오로지 데이 행사를 이어갈 방침이다.

GS25 관계자는 “앞으로 매월 25일은 GS25가 자연스럽게 떠오를 수 있도록 혜택 가득한 오로지 데이 행사를 꾸준히 운영할 계획”이라며 “2022년에는 전속 모델 로지와 함께 고객이 온·오프라인 채널을 통해 다양하게 즐길 수 있는 행사들을 선보일 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr