샴푸·바디워시 리필 스테이션 구매 시 최대 55.4% 저렴

한국소비자원, 10월 기준 조사 결과

[아시아경제 임춘한 기자] 최근 수도권을 중심으로 샴푸·린스 등 리필 스테이션 매장이 늘고 있는 가운데 리필 상품의 가격이 일반 매장의 상품보다 최대 55% 저렴한 것으로 조사됐다.

24일 한국소비자원이 LG생활건강과 아모레퍼시픽, 아로마티카의 샴푸와 바디워시 각각 13개 상품의 가격(10월 기준)을 조사한 결과에 따르면 리필 스테이션 판매가가 평균 40.0% 저렴한 것으로 나타났다. 이번 조사는 리필 스테이션 상품은 판매 단위를 그램(g)으로, 일반 상품은 리터(L)를 사용하고 있는 점을 고려해 100㎖와 100g을 동일하게 간주해 가격을 비교·분석하는 방법으로 이뤄졌다.

샴푸는 리필 스테이션 상품의 평균 가격이 100g당 2531원으로 일반 매장에서 파는 동일 상품의 정가(100g당 4220원)보다 평균 40.0% 저렴했다. 특히 아모레퍼시픽의 '미장센 퍼펙트 세럼 오리지널 샴푸'는 리필 스테이션 판매가가 일반 상품보다 52.9% 저렴했다. 디워시는 리필 스테이션 평균 판매가가 100g당 2615원으로 일반 매장 정가(100g당 4990원)보다 평균 47.7% 저렴했고, 최대 55.4%까지 저렴한 상품도 있었다. 다만 일반 상품의 경우 묶음 판매 같은 할인 요인 등이 있는 만큼 가격을 중요시하는 소비자라면 꼼꼼하게 가격 비교를 할 필요가 있다.

리필스테이션 상품 구매 때 이물질이 섞이는 것을 막거나 전용 리필 기계 사용을 위해 필요한 전용 용기의 가격은 업체별로 최저 100원에서 최고 6500원으로 조사됐다. 조사 대상 업체 중 아모레퍼시픽은 리필스테이션 이용 때 반드시 전용 용기를 쓰도록 했다. 그러나 이 경우 저렴한 가격의 용기를 함께 판매해 소비자의 가격 부담은 크지 않은 것으로 나타났다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr