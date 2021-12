완도군, 차세대 사회보장 정보시스템 구축 ‘장관 표창’

3개월 만에 7785세대 복지 멤버십 가입 공로 인정받아

[완도=아시아경제 호남취재본부 최경필 기자] 전남 완도군이 보건복지부가 시행하는 ‘차세대 사회 보장 정보시스템 구축’ 기반 마련 유공 기관으로 선정돼 보건복지부 장관을 수상했다.

23일 군에 따르면 이번 표창은 차세대 사회 보장 정보시스템 구축 사업에 이바지한 유공 기관을 발굴·포상함으로써 공적을 평가하고 노고를 격려하기 위해 마련됐다.

차세대 사회 보장 정보시스템 구축 사업(복지 멤버십)은 다양한 복지 사업 중 자신이 받을 수 있는 서비스를 신청하지 못하는 일이 없도록 ‘나에게 필요한 급여’, ‘내가 받을 수 있는 급여’를 생애주기별로 찾아 안내하는 사업으로 지난 9월 1일 시행됐다.

군은 맞춤형 급여 안내를 희망하는 개인과 가구를 대상으로 수급 가능성이 있는 사회보장급여를 적극적으로 찾아 안내해 3개월여 만에 7785세대가 복지 멤버십에 가입하는 실적을 거뒀다.

군 관계자는 “차세대 사회보장 정보시스템 활용과 명예 사회복지 공무원, 지역사회보장협의체 위원 등 인적 자원을 포함한 다양한 복지 자원 등의 촘촘한 네트워크를 통해 소외당하는 군민이 없도록 하고 군민의 복지 체감도를 높이겠다”고 말했다.

