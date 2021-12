尹 ‘민주화 외국 수입 이념 사로잡힌 것’.. 정의당 “민주주의 근간 흔드는 망언”

[아시아경제 구채은 기자] 1980년대 민주화운동에 대해 ‘외국에서 수입해 온 이념에 사로잡힌 것’이라는 윤석열 국민의힘 후보의 발언에 대해 정의당이 “대통령 자격이 없다는 사실을 연거푸 드러내는 것”이라고 직격했다.

정의당은 “대한민국 민주주의의 역사와 근간을 흔드는 윤석열 후보의 망언에 강력한 항의의 뜻을 표한다”면서 사과를 요구했다.

정의당은 23일 윤 후보가 전남 선거대책위원회 출범식에서 “80년대 민주화운동이야말로 자유민주주의 정신에 따라 한 민주화운동이 아니고, 어디 외국에서 수입해온 이념에 사로잡혀서 민주화운동을 한 분들과 같은 길을 걸은 것”이라고 한 말에 대해 강도 높게 비판했다.

오승재 정의당 선대위 대변인은 논평에서 “대통령이 되겠다는 사람이 수많은 시민들의 헌신과 희생이 담긴 민주화운동을 폄훼할 수 있나”라면서 “윤석열 후보는 하루라도 망언을 하지 않으면 입안에 가시가 돋는 것이냐. 아니면 망언을 통한 노이즈 마케팅을 진짜 선거전략으로 채택이라도 한 것이냐”고 반문했다.

오 대변인은 “극빈층 비하 발언으로 물의를 빚고 나서 채 하루도 지나지 않았습니다. 번번이 국민의 화만 돋우는 윤석열 후보의 ‘망언 퍼레이드’는 스스로 대통령 자격이 없다는 사실을 연거푸 드러내는 것과 마찬가지”라고 했다.

그러면서 “독재자 전두환의 80년대 정치는 긍정적으로 평가하면서 보통시민들의 80년대 민주화운동은 폄훼하기 급급한 윤석열 후보에게 과연 국정을 맡길 수 있겠나”라면서 “군사독재에 맞서 민주주의와 인권을 지켜냈던 시민들의 저항을 부정하고 모독하는 사람에게 대통령 후보 자격을 부여할 수 있을지 되묻지 않을 수 없다”고 했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr